A un año del colapso del la Línea 12 del Metro, pide AMLO a opositores dejar de sacar ventaja de la tragedia

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hizo un llamado a los opositores a su gobierno, a dejar las campañas donde se apoyan del colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

A un año de la tragedia que dejó 26 personas sin vida, AMLO aseguró que este tipo de campañas no ayuda a la oposición a queda bien, incluso catalogó de mal gusto que se utilice el dolor humano para atacar a su gobierno.

“Que no hagan eso, que no les ayuda, porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero, que es también querer sacar venta del dolor humano, eso no se debe de hacer”, declaró el mandatario federal.

El presidente Andrés Manuel aseguró que los ciudadanos actualmente soy muy conscientes y pueden dase cuenta del mal manejo de las campañas en contra.

“Pero tampoco les ayuda porque la gente está muy consciente, incluso estoy seguro que eso no les gusta a los familiares de las víctimas”, aseveró.

Se ha atendido el caso

Por otra parte, AMLO aseguró que desde hace un año se ha atendido, tanto a las familias de los 26 fallecidos, como la reconstrucción del transporte público.

“Desde el principio la jefa de gobierno de la Ciudad de México, está en comunicación con los familiares de las víctimas, creo que con casi todos ha habido acercamiento, tengo entendido que ya se cubrieron gastos, hubo reparación de daño en lo material que no es lo más importante y que se hizo la investigación, ha estado avanzando la Procuraduría de la ciudad de México para deslindar responsabilidades”, dijo.

El mandatario reiteró que Grupo Carso, quien construyó el tramo que colapso y empresa a cargo del empresario Carlos Slim, se comprometió a reconstruir la obra, cubriendo los gastos por completo.

“Las empresas decidieron ayudar sin cobrar el tramo que se afectó, correspondía a una empresa de Carlos Slim, él asumió la responsabilidad, se hizo un dictamen para el reparo de toda la obra (…) y él está asumiendo toda la responsabilidad sin gastos para el gobierno de la ciudad, cosa que nosotros reconocemos”.

Por último, Andrés Manuel refrendó su compromiso para dar con los responsables del colapso de la Línea 12 del Metro, a un año de la tragedia sin dar puntos clave en las investigaciones.