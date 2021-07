A ver para cuándo: Diego Fernández reclama a la FGR por no atender su denuncia contra AMLO

México.- El panista Diego Fernández de Cevallos reclamó a la Fiscalía General de la República (FGR) por no responder a la denuncia que interpuso contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hace más de dos meses.

Desde su cuenta oficial de Twitter, "Jefe" Diego expresó su molestia contra la FGR por la falta de respuesta a la denuncia contra AMLO que presentó formalmente el pasado 25 de mayo por acusarlo de delitos graves.

A pesar de que han transcurrido dos meses de que presenté ante la FGR formal denuncia por los delitos que me imputó Tartufo, no he sido citado para ratificarla y que se ordene la investigación que exige la ley. Este es mi reclamo a la institución", escribió Fernández de Cevallos.