¿AMLITIO o LITIOMEX? AMLO busca nombre para empresa estatal que explotará litio de México

México.- El presidente AMLO anunció que están en la búsqueda del nombre para la empresa estatal que administrará el litio de México, tras la aprobación de la reforma a la Ley Minera que regula la explotación y aprovechamiento del mineral por parte del Estado, y adelantó que las dos opciones de nombres para el organismo son AMLITIO o LITIOMEX.

Durante La Mañanera del 21 de abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una encuesta difundida por Morena en redes sociales, en la cual el partido preguntaa la ciudadanía cuál de las dos opciones es de su agrado para nombrar al nuevo organismo que se hará cargo de explotar el litio mexicano: Agencia Mexicana de Litio (AMLITIO) y Litio Mexicano (LITIOMEX).

Sin embargo, AMLO aclaró que no quiere que ningún monumento o calle lleve su nombre, e incluso le dio risa enterarse de la propuesta de AMLITIO planteada por Morena a través de su encuesta en Twitter, mientras que LITIOMEX podría estar ocupado por otra empresa.

"¿A mano alzada? No vamos a regresar al tiempo de antes, de la antidemocracia, de la simulación y el autoritarismo donde había votos que contaban y votos que pesaban (bromea), me dio risa verlo, alguien hizo una encuesta que preguntó si le ponían AMLITIO", comentó el mandatario entre risas.



"Pero hay otro de la votación, ahí está, ¿a cuál le van? Agencia Mexicana del Litio, AMLITIO, pues fíjense que hay que buscarle lo de LITIOMEX, porque había una empresa registrada, tiene el nombre de LITIOMEX, lo otro, desde luego, tengo en mi testamento político que no quiero que le pongan mi nombre a nada, no quiero estatuas ni nombres de calles", agregó AMLO.

El presidente López Obrador explicó que tienen un plazo de 90 días para elegir el nombre que llevará la empresa estatal a cargo del litio en el país, y posteriormente comenzarán a trabajar en los procesos para su operación.

AMLO mostró dos opciones para nombrar a la nueva empresa estatal: AMLITIO o LITIOMEX. Foto: Cuartoscuro

AMLO adelantó que su gobierno busca que la estatal sea eficiente y no un "aparato burocrático", operada por personas honestas, "de absoluta confianza" y expertos en el sector minero.

También está por verse si la empresa minera del gobierno estará inscrita en la Secretaría de Hacienda, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Energía (Sener) o la Secretaría de Economía.

"Tenemos creo que 90 días para la presentación de la empresa, vamos a buscar que no sea un aparato burocrático, que sea muy eficiente, que sean realmente gente de absoluta confianza, honestos, expertos en el tema minero, todavía no, lo vamos a pensar (el nombre), para ver dónde de inscribe, si Hacienda, la CFE, la Secretaría de Energía, Economía", apuntó.

No obstante, AMLO advirtió que tomará tiempo iniciar operaciones para la explotación del litio mexicano, ya que se necesita pasar por diversos procesos de exploración y extracción antes.



"Vamos a ver dónde conviene más y empezar a trabajar con el sistema geológico y empezar a ver exploraciones y no solo pensar en el corto plazo, esto va llevar tiempo, todo lo que son las exploraciones mineras, esto lo saben los de este sector, lleva tiempo, es la exploración, los procesos extractivos, pero ya es importante que se tenga", explicó el mandatario.

Con información de Reforma.