AMLO: Bienestar y de atención a migrantes se reforzará

Ciudad de México.- Con el objetivo de cumplir los compromisos derivados de las negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) iniciará las reuniones con integrantes del Gabinete Legal para reforzar la política de desarrollo, bienestar y atención a migrantes.

Así lo anunció el mandatario en la conferencia de prensa matutina en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, donde reafirmó que es posible atemperar el fenómeno migratorio sin el uso de la fuerza, respetando los derechos humanos y con programas de apoyo a la producción y al empleo para que la gente no se vea obligada a migrar; “demostraremos que sí se puede”.

Sostuvo que México seguirá siendo un país justo, libre y soberano, con oportunidades para la creación de empleos e inversión.

“Estamos contentos y satisfechos con el acuerdo que alcanzamos con Estados Unidos porque evitamos una crisis económica, afectaciones en inversiones y empleos. La política son resultados (…) Estamos optimistas y seguros de que no existirán represalias económicas a nuestro país”, remarcó.

Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa. Foto: amlo.org

El secretario de Relaciones Exteriores detalló que como parte de los acuerdos alcanzados se logró separar los temas migratorio y de comercio, además de la ratificación del compromiso firmado el 18 de diciembre con el Departamento de Estado para respaldar el Plan de Desarrollo Integral en Centroamérica que ya ha sido avalado por Alemania y España.

Detalló que Estados Unidos invertirá 5.8 billones de dólares, de los cuales se han anunciado 350 millones de dólares en un proyecto en El Salvador.

Agregó que se desplegarán elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur que trabajarán en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.

Logramos acuerdo con EE.UU. por la #DignidadYAmistad ���� ����



México respetará el derecho de asilo. Reiteramos que no vamos a militarizar la frontera Sur ni criminalizar a las personas migrantes.



En 45 días habrá una primera evaluación sobre las medidas adoptadas por ambos países. pic.twitter.com/77zVl5kwQj — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 10, 2019

Se dice se va a criminalizar a los migrantes, México nunca haría eso ni menos este gobierno. Es decir, porque alguien se quiera mover eso no lo convierte en criminal.

Se va a hacer un proceso que ya se anunció desde que entró este gobierno, que es que las personas que cruzan nuestro país, en primer lugar, tienen que registrarse.

No podemos tener transitando por México a 600 mil personas y no sabemos cómo se llaman. Entonces, la decisión que se está tomando es pedirles que se registren y vamos a decirles qué opciones hay. México no puede permitir que haya un flujo de millón y medio de personas sin saber cómo se llaman”, abundó.