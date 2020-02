AMLO: Conservadores se disfrazan de feministas para atacar su gobierno

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador declaró durante la conferencia matutina, que los conservadores ahora se han disfrazado de feministas para atacarlo a él y a su gobierno.

Obrador calificó esta acción como inmoral, pues considera que hay otras formas para manifestarse sin involucrar a terceros o desacreditar movimientos con una razón social.

No a la manipulación, no al oportunismo, si tienen problemas que no se disfracen de feministas, porque eso es hasta inmoral”, declaró AMLO.