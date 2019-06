AMLO: Elección tuvo baja participación porque no hubo acarreo

México.- El pasado 2 de junio se llevaron a cabo elecciones locales en al menos 6 estado de la República, las entidades que participaron fueron Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

Tras los comicios el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la elección tuvo baja participación porque no hubo acarreo.

Lo anterior haciendo mención a que ocasiones pasadas llegó a acusar, antes de ser Presidente, que el PRI realizaba este tipo de prácticas (acarreo), en día electoral.

"Antes iban casa por casa apuntando quien tenía programas sociales y se paraba alguien afuera de las casillas para ver si ya habían votado, digo, no atribuyo solo a eso que la gente no haya votado (...) otros porque somos libres cada quien decide y si no les gustan los candidatos no participan o no les gustan los partidos", dijo hoy en su conferencia de prensa.

Celebra elecciones en calma en seis estados

AMLO celebró este lunes que las elecciones en seis estados se realizaran "en calma" y aseguró que no hubo "injerencia" de su Gobierno.

Celebro que se hayan llevado a cabo en calma y con muy pocos incidentes. Solo hubo un hecho lamentable (en el estado) de Puebla, destacó el mandatario desde Palacio Nacional.

En dos estados -Puebla y Baja California- se elegía el gobernador, y según los resultados oficiales preliminares en ambas regiones vencieron los candidatos del partido de López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"No hubo injerencia del Gobierno federal, esto es inédito. Ninguna dependencia participó antes o durante el proceso electoral en los estados. Es inédito, y se garantizó el voto libre", apuntó el presidente, que defendió que su manera de hacer política no contempla "compra de votos" ni falsificación de actas.