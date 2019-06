AMLO: Menores migrantes podrían recibir nacionalidad mexicana

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los migrantes menores de edad que ingresen a México por la frontera sur recibirán protección y, de ser necesario, la nacionalidad mexicana.

Explicó que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se coordinará con los DIF los estados fronterizos para atenderlos a su llegada.

“Esa es la instrucción que han recibido tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Si es necesario los abrazamos y los protegemos, y los hacemos mexicanos sí se necesita. O sea, es la fraternidad universal. El humanismo que está por encima de las fronteras. Eso va a hacer nuestra norma de conducta básicamente”, puntualizó.

Al informar los avances del plan para atender la migración que el Gobierno de México pondrá en marcha con el propósito de evitar la confrontación con el gobierno de Estados Unidos, reiteró el llamado a la fraternidad y evitar el racismo.

Avances en el plan para atender la migración en #México:



1. Despliegue de la Guardia Nacional en el sur concluirá el 18/06.



2.@INAMI_Mx recibirá 825 elementos nuevos.



3.@bienestarmx comienza actividades en frontera sur.#ConferenciaPresidente pic.twitter.com/E7n4pNIt5Y — EmbamexEUA (@EmbamexEUA) June 14, 2019

“Vuelvo a llamar a los mexicanos a que actuemos de manera solidaria, fraterna, que no emprendamos una campaña en contra de los migrantes, porque eso también es muy dado a las derechas, al conservadurismo, a rechazar a los migrantes, tienen una mentalidad muy retrógrada en ese sentido.

He escuchado expresiones —que espero que no se repitan— en el sentido de que vienen a contagiarnos, que traen enfermedades. Eso es xenofobia, el odio al extranjero. (…) Esto es un asunto que tiene que ver con lo humano, que no puede ser ajeno a nadie. Xenofobia no queremos en el país; además los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por ser muy solidarios con quienes vienen en busca de refugio, de apoyo y de ayuda”, enfatizó.

En conferencia de prensa matutina el mandatario recalcó que la estrategia propone impulsar el desarrollo, las actividades productivas, la creación de empleos y el bienestar para solucionar de fondo el fenómeno migratorio.

Agradeció el apoyo y la solidaridad de los gobernadores de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Campeche al sumarse a los esfuerzos de poner en marcha proyectos productivos de desarrollo en la región.

Reiteró que la guerra no es opción y que siempre apostará a la política para hacer frente a las diferencias, ya que “se inventó para evitar la guerra y la confrontación”.

“Tenemos elementos para decir que fue el mejor acuerdo. La política, entre otras cosas, es optar por inconvenientes. Una cosa es lo deseable y otra lo posible”, expuso.