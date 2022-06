AMLO: Mentían al decir que el gobierno no tenía dinero por los informales

Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo desde su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, que antes “los de arriba” no pagaban impuestos y se culpaba a los informales por la falta de recursos del gobierno.

Andrés Manuel López Obrador indicó que desde grupos empresariales se mencionaba que era necesario recaudar impuestos desde los trabajadores de la escala más baja de la sociedad, mientras las empresas más grandes de México los eludían, incluso dentro de la ley.

“Otra gran mentira, que habría que cobrarle impuestos a los de la economía informal, que por eso el gobierno no tenía dinero, que por eso no había ingreso, y que México era de los países con menos recaudación en el mundo, porque los ambulantes no pagaban, los ‘viene-viene’, los ambulantes, los que se ganan el dinero como pueden”, criticó el presidente en su conferencia mañanera.

Indicó que, por el contrario, los que no pagaban impuestos eran los grandes empresarios, situación a la que se le puso fin en su gobierno y se ha legislado para que ya no exista la posibilidad de evadir estos pagos aprovechándose de las leyes fiscales.

“El problema era que los de mero arriba no pagaban, los bancos, las grandes empresas, hay quienes hasta ahora están pagando, llevaban como 50 años sin pagar impuestos, los más grandes, porque existía la condonación de impuestos. Se legalizaba el regresarles los impuestos”, indicó el presidente.

Contó que una de las causas por las que muchos grupos de poder no querían que llegara a la presidencia, era porque ya sabían que, con él como presidente, iban a tener que pagar los impuestos que les correspondían y que se habían acostumbrado a no pagar.