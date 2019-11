AMLO: Opositores, aturdidos y desconcertados

Cd. de México, México.-A un año del inicio de su Gobierno, la Oposición está aturdida, desconcertada y fuera de quicio, afirma el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su nuevo libro "Hacia una economía moral".



En la obra de 190 páginas, que fue publicada hoy, sostiene que sus adversarios no han logrado organizarse como un grupo con fuerza y que continúan moralmente derrotados.

"No dejan de existir, ni queremos que desaparezcan, las protestas de nuestros adversarios: los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están como fuera de quicio. Sin embargo, no han podido constituir un grupo o facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos", escribe el Mandatario."Además, están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo de prostitución y oprobio neoliberal, que ha pasado a ser una de las épocas más vergonzosas en la historia de México".

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su nuevo libro "Hacia una economía moral". | Reforma



En el libro, que contiene un repaso de los logros de su Gobierno, López Obrador asegura que, pese al rechazo de la Oposición, los ciudadanos están optimistas y los empresarios están cooperando.



"Afortunadamente, mientras los opositores viven aturdidos y desconcertados, la mayoría de la gente está contenta y apoya la transformación, hasta empresarios están cooperando: invierten, crean empleos, aceptan utilidades razonables y pagan sus contribuciones. Todo ello me mantiene optimista y feliz.



"Con lo conseguido, en apenas un año, bastaría para demostrar que el cambio de gobierno no ha sido más de lo mismo; por el contrario, está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública", plantea.



López Obrador acusa a la sociedad civil de practicar la hipocresía por haber promovido la creación de instituciones independientes que calificó de "paleras".



"Durante 25 años, de manera por demás hipócrita, tanto el conservadurismo --padre de la que se autodenomina sociedad civil-- como sus representantes del gobierno neoliberal se dedicaron a promover la creación de instituciones burocráticas, supuestamente independientes, para combatir la llamada 'opacidad' y el saqueo.



"Así surgieron el Instituto Nacional de Transparencia y la Fiscalía Anticorrupción, entre otros organismos pantalla o paleros; un fraude cínico, una farsa costosísima", afirma.



Señala que las organizaciones civiles y medios de comunicación han estado bajo la influencia de los empresarios que se beneficiaron con el remate de bienes públicos durante los Gobierno de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.



Sostiene que dichos empresarios no solo acumularon poder económico, sino también poder político, hasta llegar a situarse por encima de las instituciones constitucionales.



"En los hechos, los integrantes de este grupo eran quienes verdaderamente mandaban y decidían sobre cuestiones fundamentales en la Cámara de Diputados y en el Senado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el IFE, en el Tribunal Electoral, en la PGR, en la Secretaría de Hacienda y en el Gobierno en su conjunto.



"Así como en los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, en la mayoría de agrupaciones de la llamada 'sociedad civil' y en las organizaciones supuestamente no gubernamentales; además, ejercieron una influencia determinante, si no es que el control parcial o total en la mayoría de los medios de comunicación", señala el Presidente.



López Obrador asegura que el tiempo lo apremia a consolidar su proyecto de Gobierno para evitar que sus obras sean echadas atrás si los conservadores vuelven al poder.



"Debemos seguir trabajando con intensidad, porque mientras más rápido terminemos la obra de transformación, más tiempo tendremos para consolidarla y convertirla en hábito democrático, en forma de vida y de gobierno.



"(Debemos) avanzar sin tregua y con profundidad, a tal punto que, ni aun regresando al poder el conservadurismo faccioso y corrupto, pueda darse marcha atrás a lo establecido y logrado en beneficio del pueblo", escribe.



El libro fue prologado por Enrique Galván Ochoa, que forma parte del equipo que elabora la "Constitución Moral", y fue ilustrado con una fotografía oficial proporcionada por la Presidencia de la República.