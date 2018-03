"Bájenle una rayita a su beligerancia", AMLO

México. El candidato de la coalición "Juntos haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, mencionó mediante Twitter que el pleito del PRIAN es real y no fingido, e invitó a los candidatos a bajarle una rayita a su beligerancia.

De igual manera, López Obrador menciona que el horno no está para bollos lo que significa que ya hay mucha tensión acumulada y se debe esperar una mejor ocasión para la discución.

El pleito del PRIAN es real, no fingido; es importante no azuzar. El horno no está para bollos. Es mejor que se vean como adversarios a vencer y no como enemigos a destruir. Nadie debe ser avasallado ni atentar contra la estabilidad de México. Bájenle una rayita a su beligerancia", escribió AMLO.