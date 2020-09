AMLO: Pedro Zenteno dirigirá distribuidora de medicamentos del Estado

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó en La Mañanera que Pedro Zenteno Santaella estará al frente de la distribuidora de medicamentos del Estado, Birmex, luego de que David León, quien iba a dirigir la dependencia, fuera expuesto en un videoescándalo junto a Pío López Obrador, hermano del presidente.

AMLO fue cuestionado en su conferencia matutina sobre el nuevo nombramiento, debido a que, según lo informado, Zenteno podría estar involucrado en un asunto de corrupción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

No sabía, pero nos tiene que informar a la Secretaría de la función pública, conozco a Pedro Zenteno desde hace muchos años, es un profesional, luchador social y no creo no creo que él esté involucrado en actos de corrupción, pero de todas maneras vamos a pedir información a la Secretaría de la función pública”, declaró AMLO.