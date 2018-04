AMLO abierto a cambiar postura sobre construcción del NAIM

México. El candidato por la coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, aseguró en Santa Catarina, Nuevo León, que de llegar a la Presidencia de la República, el cambio que realizaría en el país no sería "maquillaje" y se centraría en el combate a la corrupción y en erradicar privilegios.

En entrevista hacia los medios de comunicación, el candidato abrió una posibilidad de continuar con la construcción del Aeropuerto en la zona de Texcoco si le prueban técnicamente que es mas viable que la propuesta que él ha presentado.

“Desde luego, si para eso es el debate técnico , para ver qué es lo que le conviene más a la nación. Estoy esperando pacientemente a que ellos nos convoquen, ya tenemos a los cinco técnicos que van a participar, van a estar encabezados por el ingeniero Javier Jiménez Espriu, él va a ser el que va a encabezar a los técnicos nuestros, va a estar también el ingeniero Riobóo, el ingeniero Samaniego que han estado trabajando en el proyecto alternativo, y dos técnicos más”.

López Obrador se pronunció de igual forma ante el reto lanzado por el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, quien reta a sus contendientes a sostener un debate sobre sus respectivos patrimonios; de igual forma se pronunció sobre el anuncio del candidato panista, Ricardo Anaya, de realizar conferencias mañaneras.

Que se ahorren cualquier provocación los candidatos de los otros partidos porque no voy a contestarles. Miren así, amor y paz. No voy a polemizar, no voy a testerear, no voy a caer en ninguna provocación”, añadió Andrés Manuel López Obrador.