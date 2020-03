AMLO: "Soy experto en temas de género"

CDMX.- Cuestionado sobre si conoce los temas de género, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es experto, porque mantiene comunicación con la gente.

"Estoy empapado, soy, no voy a usar la palabra porque me choca... pero soy experto, porque tengo comunicación con la gente, siempre he andado a ras de tierra y recojo los sentimientos de muchos mexicanos y de mujeres, de todo el pueblo", señaló en conferencia matutina.

El Mandatario afirmó que los servidores públicos que participen en el paro nacional de mujeres del 9 de marzo no recibirán represalias de su Gobierno.

Eso aquí lo expresé para que las mujeres, que las mujeres que deseen participar, hombres y mujeres que deseen participar que sean servidores públicos pueden hacerlo y no va haber ninguna represalia, lo único que no quiero es que nos confundan

señaló.

El Estado de bienestar significa garantizar seguridad a los ciudadanos desde el nacimiento. Conferencia matutina. https://t.co/XJI23xRm9X — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 4, 2020

López Obrador recordó que el 8 de marzo tendrá un acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Zacatecas.

"Vamos precisamente el día 8 a tener un acto para conmemorar lo del Día de la Mujer, ya hasta tengo cuidado porque no vaya a ser que no lo vayan a tomar bien", agregó.