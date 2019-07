AMLO: Tuve un infarto y me salvé porque llegué al hospital

Chiapas.- En su recorrido por los hospitales rurales de Chiapas, AMLO habló de la importancia de que siempre existan médicos especialistas y medicamentos en las clínicas para poder salvar vidas, ya que dijo que gracias a la atención de uno sobrevivió a un infarto.

“Yo tuve un infarto y me salvé, porque a los 15 minutos llegué a un hospital y me intervinieron, pero esa especialización, esas intervenciones sólo en Tuxtla. Si a alguien le da un infarto, aquí la doctora tiene capacidad, pero no tiene la medicina para que el enfermo pueda resistir dos, tres horas y llegar a Tuxtla y se le salve la vida.”, expuso y prometió que se “aplicará a fondo” pues el sistema de salud dijo, tendrá un orden para así mejorar el sistema de salud en México, esto ante el "tiradero" de obras inconclusas que dejaron los anteriores gobiernos y que se dedicaron a realizar negocios con la construcción de edificios y hospitales, señaló.

López Obrador también visitó el área de neonatología de un hospital localizado en San Cristóbal de Las Casas, en donde se presta la atención a la población más pobre del estado de Chiapas a través del programa IMSS Bienestar.

En un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, en donde AMLO aparece en compañía de la doctora Claudia Chávez, quien explica la importancia de los servicios que presta el personal médico a los bebés prematuros que nacen con problemas de salud.

La doctora le explica a AMLO que donde se encuentran corresponde a un área de recién nacidos hasta los 28 días después del parto, y que se atienden a aquellos pacientes que presentan bajo peso, prematuros, que han nacido entre los siete y ocho meses de embarazo y hasta casos de pequeños de menos de un kilo.

Tenemos lo principal para mejorar el sistema de salud pública. Contamos con la sensibilidad de enfermeras y médicos, como la doctora Claudia Chávez. Terminamos la visita a siete hospitales del IMSS Bienestar, en Chiapas, donde se atiende a la gente más pobre y marginada del país. pic.twitter.com/fc6djCbod8 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 7, 2019

El presidente López Obrador escuchó la historia de la niña Abigaíl , que actualmente tiene un año y medio, y la bebé nació con un peso de 600 gramos de una madre adolescente de 17 años. Además de que dijo que no se acercaba más a los recién nacidos, porque había dos gemelos y se debía de tener cuidado por sanidad.

En este sentido, AMLO les reconoció la calidad de héroes a todos los médicos y enfermeras que no han perdido la sensibilidad; por eso destacó que les tiene mucha confianza en el trabajo que realizan hacia los sectores más pobres.

Antes las múltiples historias que conoció, el político tabasqueño destacó la importancia de sacar adelante todo el sistema de salud pública, y más en donde se atiende a la gente más humilde y que no tienen para pagar los servicios de salud.

Comentó que se apostó mucho tiempo a la privatización de la salud y "nosotros no estamos de acuerdo, además que la Constitución en el artículo 4 establece que el pueblo tiene derecho a la salud y hasta ahora este artículo es letra muerta".

Reconoció que hacen falta médicos, especialistas en comunidades apartadas, medicamentos y que se mejoren las instalaciones médicas en los centros de salud y hospitales.

AMLO lamentó que los anteriores gobiernos se dedicaron a hacer negocios, a construir edificios y hospitales que dejaron sin terminar; por eso "hay un tiradero de obras en el país", concluyó.