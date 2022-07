AMLO: "Yo no odio a nadie, no tengo enemigos. Busco mantener el sentido del humor"

México.- Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no odia a nadie", al dejar en claro que no tiene enemigos sino adversarios en el terreno político, por lo que sostuvo que lo que busca es mantener su sentido del humor y no amargarse con las críticas en su contra.

Lo anterior luego de al bromear y descartar que se mantenga al pendiente de lo que dicen diferentes periodistas en la república mexicana acerca del gobierno de la Cuarta Transformación, como Joaquín López-Dóriga o Carlos Loret de Mola, conocidos por sus continuos señalamientos a la actual administración federal.

En su conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó a los medios de comunicación nacionales de estar en su contra y en contra de su proyecto de gobierno, al remarcar que "es una empresa muy lucrativa el pegarnos a nosotros”.

En tanto, el mandatario federal hizo énfasis en que las críticas, señalamientos y ataques de las que es blanco tanto él como su administración "no le afectan tanto", de ahí que subrayó que no se amarga con las mismas.

“Yo no odio a nadie, no tengo enemigos, tengo adversarios, no me amargo, mucho menos se me va a endurecer el corazón, busco hasta mantener el sentido del humor, hay cosas que sí son serias (...) los ataques no me afectan mucho”, apuntó.

Asimismo, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal no dejó pasar la oportunidad para arremete en contra del período "neoliberal", acusando que en el transcurso de este había periodistas "pseudoindependientes" que le daban a él espacios en los medios informativos nacionales.

"Imagínense si yo estoy pendiente de lo que diga Joaquín López-Dóriga, Enrique Krauze, Loret de Mola, Leo Zuckerman o Sergio Sarmiento", bromeó.

Cabe destacar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado por sus múltiples ataques en contra de algunos comunicadores que han revelado investigaciones que ponen de manifiesto presuntos actos de corrupción y de nepotismo que se han cometido en los últimos casi 4 años, sobre todo, el mandatario federal ha arremetido contra el periodista Carlos Loret de Mola, cuyas propiedades ha exhibido en sus conferencias matutinas.