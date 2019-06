AMLO a CCE: No revocamos contratos; no podemos convocar nuevas rondas

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a Carlos Salazar, líder del CCE, quien habría dicho que cancelar las rondas para buscar socios de Pemex en exploración no daría garantías de inversión.

En conferencia de prensa matutina de este miércoles, AMLO afirmó percibir que Carlos Salazar, quien es líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no está bien informado o ha hecho una mala interpretación del acuerdo firmado con Gobierno Federal.

Reiteró el mensaje que dio el martes en la conferencia de prensa anterior, que Carlos Salazar ha ayudado mucho para que el sector público y empresarial trabajen juntos. Sin embargo, dijo que posiblemente había una falta de comunicación o una interpretación incorrecta.

Nosotros no estamos revocando contratos, estamos respetando los contratos porque son sagrados, lo único es que no estamos dando más contratos

Indicó el presidente. Además afirmó que en el convenio se establecen los compromisos, y hay una cláusula para convocar a quienes tienen contratos en Pemex, a partir de la Reforma Energética y se cumpla con esos compromisos.

Es que no podemos convocar a nuevas rondas, en tanto no tengamos resultados. No hay ningún problema con Carlos, ni con el sector empresarial