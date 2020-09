AMLO a conservadores: "No tendré guardaespaldas, no tengo nada que temer"

Ciudad de México.-En su gira de evaluación de programas sociales en Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje a sus adversarios y a los conservadores, a quienes le dijo que recorrerá el país sin el uso de guardaespaldas, por que hasta el momento no tiene nada que temer y tampoco de que avergonzarse.

La lucha por la justicia del país seguirá y mantendrá firme el propósito del presidente Benito Juárez, que en México no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, dijo durante su estancia en Córdova, Veracruz.

El mandatario mexicano dijo: “Que sepan también mis adversarios, los conservadores, que no voy a usar guardaespaldas, tengo mi conciencia tranquila, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, voy a seguir recorriendo el país como siempre, sin protección, con la frente en alto, no tengo nada de qué avergonzarme”, dijo en Córdova, Veracruz.

Manifestó que muchas personas no son pobres porque no trabajen o "porque Dios quiere", más bien, expresó que la pobreza es ocasionada por la falta de oportunidades para muchos mexicanos.

Un ejemplo de lo que está diciendo es de los migrantes que viven en Estados Unidos y que mediante los envíos han llegado a cifras récord como 40 mil millones de dólares, lo cual en su opinión demuestra que "el mexicano no es flojo" que se reflejan en el monto de las remesas que llegan al país.

Asimismo, dijo que lamenta las siguientes expresiones de los anteriores gobiernos: "Es hasta de burla lo que decían en el período neoliberal, no les des pescado, mejor enséñales a pescar ¿y dónde van a pescar si no hay agua, si no hay ríos, si no hay arroyo y si no hay pescado?”.