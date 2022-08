AMLO aborda los problemas con USA como un payaso sangrón: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola criticó que el presidente AMLO se comporta como un "payaso sangrón" ante los problemas con Estados Unidos, el aliado más importante para México en términos de comercio, con el cual la relación bilateral está pasando "uno de sus peores momentos".

En su columna publicada el 10 de agosto de 2022, Loret de Mola consideró un problema la manera en que Andrés Manuel López Obrador aborda la relación con USA, pues sus acciones podrían salirle caras a México.

"El problema es que el presidente López Obrador está abordando con la gracia de un payaso sangrón la relación más estratégica e importante para el país. Él, que tan preocupado se dice por cuidar la investidura presidencial", dijo Loret sobre AMLO y la relación con USA.

El periodista de Latinus recapituló algunos de los recientes desplantes de AMLO hacia el vecino del norte, como su sugerencia de "tumbar la Estatua de la Libertad" por la extradición de Julian Assange, su provocativo respaldo a Cuba y Venezuela, o el gesto retador de responder con la canción "Uy, qué miedo" a los opositores por la disputa con USA.

Al respecto, el columnista puso en duda si el presidente López Obrador acaso se ha dado cuenta del precio que sus burlas a USA tienen para México, considerando que se trata del aliado comercial y estratégico más importante para el país.

"¿Será que es el único que no se ha dado cuenta de que sus mofas nos están saliendo carísimas? ¿Será que no se ha dado cuenta de que no es él quien paga los platos rotos al final del camino?", cuestionó el periodista.

Sobre la reciente visita de AMLO a la Casa Blanca, Loret de Mola advirtió que lo que ocurrió después ha sido muestra del costo que los desplantes del mandatario mexicano a Estados Unidos, como los alegatos en torno al T-MEC por la política energética de la 4T.

"La relación México-Estados Unidos está pasando por uno de sus peores momentos. La visita a Washington el mes pasado -y lo que vino después de ésta- evidenció que han tenido un costo los múltiples desplantes de López Obrador con relación a Estados Unidos, su presidente y sus políticas", advirtió.

Resaltó que las sanciones al gobierno de AMLO por incumplir el T-MEC podrían alcanzar hasta los 30 mil millones de dólares, convirtiendo así a la reforma energética en "una de las más carísimas necedades del presidente", como lo han sido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

A esto se suma el anuncio de AMLO tras su viaje a Washington sobre una inversión "voluntariamente a fuerza" de mil 500 millones de dólares para infraestructura en la frontera con USA. "Como mea culpa por su boicot a la Cumbre de las Américas", consideró Loret.