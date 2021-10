AMLO aceptaría cambios a reforma eléctrica sólo si no afectan a CFE

"Lo que buscaba el neoliberalismo, los corruptos, era destruir las empresas públicas, privatizarlo todo, convertir lo público en privado, socializar pérdidas y privatizar ganancias. No les importaba el pueblo , el propósito era saquear, robar", puntualizó.

"Lo que no queremos es que sigan robando, dicen 'se va la inversión', no se van. La iniciativa plantea que el Estado se quede con el 54% y la iniciativa privada con el 46%. ¿Saben cuánto es esto? Toda la electricidad que se consume en Argentina", expuso.

Desde Palacio Nacional, AMLO retomó las críticas de la oposición contra la iniciativa y rechazó que la inversión no se irá como acusan, al tiempo que advirtió que si su gobierno no defiende la reforma eléctrica, México estaría regresando al pasado.

"Pues sí (aceptaría los cambios), siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa . ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos y que la generación, la distribución de la energía eléctrica, no tenga propósitos de lucro", dijo el presidente.

Consultado sobre el tema en la Mañanera de este 21 de octubre, AMLO subrayó que la reforma eléctrica debe conservar su esencia, que es que la industria eléctrica sea de los mexicanos y no se lucre con ella.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) se dijo dispuesto a aceptar los cambios que el Senado haga a su iniciativa de reforma eléctrica , siempre y cuando no impliquen afectaciones a la Comisión Federal de la Electricidad ( CFE ).

Raúl Durán Periodista

