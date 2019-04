AMLO aclara que no habrá represalias con la prensa

En el #GobiernoDeMéxico el periodismo se ejerce con libertad. Somos partidarios del diálogo circular y de la libertad de expresión.



No censuramos.



"No vamos a actuar como otros gobiernos. No haremos lo que le hicieron a José Gutiérrez Vivó o a Aristegui"https://t.co/xHpTd2lLu2