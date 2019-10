AMLO acusa a alcaldes rociados con gas lacrimógeno de no comportarse

México.- Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba ser pacifista el día de ayer, se utilizó gas lacrimógeno para disuadir a los Alcaldes del PAN que trataron de entrar al Palacio Nacional, respecto a estos actos señaló que con estas acciones "a lo mejor" previno una situación más grave.

Tras la pregunta sobre si estos alcaldes representaban un riesgo para implementar gas lacrimógeno, AMLO señaló que cuando intentaron ingresar se encontraban "muy agresivos".

Yo creo que así sintieron los de la puerta, que estaban muy agresivos y por eso tomaron esa decisión (...) Es que a lo mejor eso evitó una situación más grave. Yo soy pacifista y luché durante muchos años por la vía pacífica

Aseguró López Obrador, quien aseguró que no fue su decisión. "Fue una decisión que tomaron en la puerta, sintieron que iban a ser rebasados y tomaron esta decisión", señaló.

Los alcaldes no se comportaron de manera correcta: AMLO

Después de lamentar lo ocurrido dijo que los funcionarios municipales no se comportaron de manera correcta. "Querían meterse por la fuerza, no se comportaron, no se comportaron de manera correcta. Les gana mucho el ansia opositora, la desesperación", aseguró.

Quienes están a cargo del cuidado sintieron que podían entrar por la fuerza. Lamento mucho esto

El presidente López Obrador aseguró que los funcionarios quieren más presupuesto pero para esto deben ahorrar y bajar los sueldos a altos funcionarios por la ley de Austeridad que ya está en marcha.

Sí, eso, una provocación de los presidentes municipales del PAN y yo les recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto, que lleven a cabo, y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar: bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos

Afirmó.

Alcaldes se equivocaron de lugar para reclamar

AMLO aprovechó para recalcar que su petición no era con el Ejecutivo, sino en la Cámara de Diputados.

Aprovechar para decirles a los presidentes municipales, porque a lo mejor no lo saben, de que no es aquí el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados

Dijo, y para finalizar los acusó de ser una oposición violenta y politizar su protesta.

"Les diría a los presidentes municipales que den un buen ejemplo, que no actúen así, que vean lo que hacían Gandhi, Mandela y Luther King y que apuesten a la no violencia, que se serenen, que se tranquilicen y que no mezclen asuntos partidistas, porque son del PAN y del PRD, son opositores nuestros, la verdad, la verdad, nosotros no tenemos que ver en este asunto".