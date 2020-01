AMLO acusa a dirigentes de formar caravanas migrantes con engaños

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que las últimas caravanas migrantes que llegaron al sur de su país fueron organizadas por líderes que manipularon y engañaron a los centroamericanos.

Además, el mandatario estimó que regresaron a su países de origen unos 5.000 migrantes con asistencia del Gobierno mexicano durante los sucesos de enero.

No tenemos concluido un análisis sobre la situación, tenemos información y no quiero aventurar una opinión, pero sí hay dirigentes, no son movimientos espontáneos, se convoca a caravanas y se miente a los migrantes