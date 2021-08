AMLO acusa intereses políticos en la CNTE de Chiapas por impedirle llegar a Mañanera

Chiapas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas de tener grupos de intereses políticos luego de que maestros le impidieron llegar a La Mañanera en Tuxtla Gutiérrez.

La Mañanera de este viernes tuvo que llevarse a cabo sin AMLO, ya un grupo de maestros del CNTE le bloquearon el paso para exigirle solución a sus problemas, por lo que el mandatario únicamente emitió unas palabras a través de videollamada, advirtiendo que no se someterá a "chantajes" de "grupos de intereses creados".

Retenido desde su camioneta, AMLO aseguró que los maestros han sido atendidos por su gobierno y ha llegado a reunirse con la CNTE en 8 o 10 ocasiones.

Sin embargo, acusó que en los estados de Chiapas y Michoacán hay "intereses creados" en las dirigencias del CNTE, insinuando que esa es la razón de fondo de que le hayan impedido llegar a La Mañanera.

"He hablado con la CNTE yo creo que en 10 u 8 ocasiones con cada uno de ellos, pero en el caso de Chiapas, también de Michoacán, hay intereses creados en las dirigencias, esto no tiene que ver con las bases del magisterio", dijo.

El presidente lamentó que sucedan cosas como su retención por maestros, y aunque admitió que podría entrar a la conferencia matutina por la fuerza, prefirió permanecer allí "como una protesta", para que los grupos de intereses creados "no abusen".

Así lució el bloqueo de maestros del CNTE a AMLO. Foto: Especial

AMLO exigió respeto a él como presidente, y advirtió que lo que los maestros del CNTE están haciendo en su contra es "ilegal" o "indebido", aunque reiteró que se respetará el derecho a manifestarse.

"No voy a entrar por la fuerza, no son verdaderamente muchos, este, podría yo entrar, llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo, es como una protesta de mi parte, para que estos grupos que se hicieron no abusen, respeten, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, pero indebido mejor dicho, porque luego tienen un derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre", añadió.

Por otra parte, el mandatario reiteró que su administración no es igual a los pasados gobiernos "corruptos", destacando los avances en beneficio de docentes y estudiantes que han marcado su gobierno, como la cancelación de la reforma educativa del sexenio de Peña Nieto, el respeto y pacificación de maestros, las becas para estudiantes, entre otras cosas.

En ese sentido, AMLO concluyó su gobierno no tiene cuentas pendientes con los maestros del país, por lo que acusó que la protesta en Tuxtla Gutiérrez es más bien de "intereses políticos", por lo que pidió al personal educativo de Chiapas cuestionarse si él merece ese trato.

"No tenemos pendientes con los maestros, esto es un asunto más de intereses políticos, a mi me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato", aseveró.

López Obrador recalcó que tiene su "conciencia tranquila" y no está dispuesto a establecer relaciones "mafiosas" con grupos de interés creado, aunque adelantó que la secretaria de Educación, Delfina Gómez, atenderá a los maestros inconformes.

Leer más: ¡No puedo dejar que tomen al presidente como rehén! AMLO dijo que no entraría por la fuerza a dar la Mañanera en Chiapas

"Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, le pido a la gente que no se impacientes ni se preocupe de nada, yo tengo mi conciencia tranquila y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos, y por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie, yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés creado", concluyó.