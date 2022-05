AMLO admira tanto al régimen cubano porque quiere una dictadura en México: Brozo y Loret de Mola

México.- Loret de Mola y Brozo aseguraron que AMLO quiere imponer una dictadura en México y que por ese motivo admira tanto al régimen cubano, al cual ha defendido hasta de Estados Unidos.

A través del video Brozo y Loret: Episodio 47, publicado en el canal de YouTube de Latinus el 11 de mayo del 2022, los dos principales comunicadores de oposición criticaron las acciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Brozo, un payaso que se burla de la política mexicana, interpretado por Víctor Trujillo por más de una década, es uno de los protagonistas del programa que busca atacar la relación que AMLO ha destacado con Cuba previo a la Cumbre de las Américas.

Leer más: Resistencia cubana debería ser declarada patrimonio de la humanidad: AMLO

Carlos Loret de Mola es un periodista de oposición, que se ha encargado de exhibir supuestos actos de corrupción de familiares y personas relacionadas con el presidente López Obrador.

Ambos han sido duros críticos del gobierno de AMLO, tanto en sus programas como en redes sociales. Precisamente en la cuenta oficial de Twitter de Loret de Mola se compartió un clip del video, acompañado de una descripción donde se acusa a López Obrador de querer imponer una dictadura en México.

“¿Por qué López Obrador admira tanto al régimen cubano? Porque aspira a ser un dictador y vivir en un país en donde sólo su voz se oiga”, se tuiteó en la cuenta oficial de Loret de Mola contra AMLO y Cuba.

Mientras que en el clip de video, se muestra como Brozo y Loret de Mola se encuentran dentro de lo que parece ser un salón de clases, donde ubican a Fidel Castro y lo mencionan como uno de los más grandes ídolos que tiene el presidente mexicano Andres Manuel López Obrador.

Además, Loret y Brozo exhiben que AMLO admira el régimen cubano por ser “asesino” y “dictatorial” porque eso es lo que más anhela para México.

“(Fidel) Es uno de los ídolos, es uno de los modelos (...) A ver ¿Cómo no va a ser modelo ese país? Sí no hay oposición, no hay prensa crítica, no hay sociedad civil, cualquiera que se alebreste tantito lo meten al bote, lo matan o lo exilian, pues es lo que quisiera López Obrador hacer de México” fue lo que comentaron Brozo y Loret contra AMLO y Cuba.

Estas declaraciones de Brozo y Loret de Mola se difunden luego de que el presidente López Obrador declaró que no asistirá a la Cumbre de las Américas si no invitan a todos los presidentes de los países de dicho continente, lo cual incluye a Cuba y Venezuela.

Leer más: Los matones no deberían ir a la Cumbre: Jorge Ramos responde a AMLO por Cuba

Por si esta declaración del presidente mexicano no hubiera sido suficiente para enardecer a la oposición, también declaró en la conferencia Mañanera del 11 de mayo del 2022, que la resistencia cubana al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos durante décadas, debería ser reconocido como patrimonio de la humanidad.

De esta forma se ha establecido que la relación entre AMLO y Cuba sea parte de la agenda política de la semana.