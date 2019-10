AMLO admite haber estado en casa de Rosario Robles

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió haber estado en al menos una ocasión en la casa de Rosario Robles, ex Secretaria de Sedesol y Sedatu, quien ayer, a través de una carta, aseguró nunca haber mentido sobre la veracidad de su domicilio.



"Sí, es cierto, yo estuve una vez en la casa de Rosario Robles. No se si una o dos veces, hace muchos años, no se si sea la misma casa, por Santo Domingo por donde yo vivía en Copilco, en Coyoacán, por los Reyes", aseguró el Mandatario durante su conferencia matutina.





Si es cierto, no se si al escritura estaba a nombre de ella pero de que estuve si estuve en su casa, me acuerdo que es como una herrada y ahí hay una casa a la entrada. Sí, era su casa



Ayer, a través de una carta al Fiscal Alejandro Gertz Manero, Rosario Robles negó haber mentido sobre su domicilio, luego que la Fiscalía General de la República le cuestionara por declarar falsamente ante las autoridades vivir en una casa que no habita.



"Jamás he mentido sobre mi domicilio. En todo este proceso me he conducido con estricto apego a las leyes y a la autoridad", aseguró Robles a través del documento que su hija Mariana Moguel hizo pública.

De acuerdo con el documento, la ex funcionaria acreditó vivir en Flores 91 casa 9, colonia Los Reyes, en la Alcaldía de Coyoacán.

Un juez de control determinó que Robles deberá permanecer en prisión por riesgo elevado de fuga debido a que las autoridades de la FGR presentara dos oficios en los que indica que no fue hallada en la misma casa, sino en un inmueble de la Alcaldía de Miguel Hidalgo.