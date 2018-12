AMLO advierte que manifestaciones no lo harán cambiar

Ciudad de México.- Ante la entrega de la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 a la Cámara de Diputados por parte del Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador las críticas y desaprobaciones no se han hecho esperar, al punto que un grupo de manifestantes llegó hasta casa del presidente.

En su conferencia matutina de este jueves, el tabasqueño dejó claro que las expresiones de inconformidad son libres de hacerse. Sin embargo expresó que él sabe de manifestaciones, las cuales no lo sorprenden, pero lo que si le resultó extraño fue que la expresión de desacuerdo se llevará a cabo fuera de su casa familiar.

Mencionó que pese a ello, en ese momento no entro por la puerta de atrás y enfrentó la situación. “Dije, yo voy a entrar a mi casa caminando”, señaló.

Dijo que como activista social nunca protestó afuera de la casa de un funcionario público, pero sostuvo que ni esas expresiones lo harán cambiar.

“Aunque me impidan entrar a mi casa no voy a ceder”, y advirtió que está acostumbrado a las manifestaciones, “No me impactó”, comentó el presidente.