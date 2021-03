AMLO afirma que el INE se ha prestado para fraudes electorales

México.- En la conferencia Mañanera de este 25 de marzo, el presidente de México afirmó que el INE se ha prestado a fraudes electorales e hizo un llamado a que en las elecciones de este 2021 actuaran respetando la libertad y la democracia.

"Yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se ha prestado a los fraudes electorales, o se ha hecho de la vista gorda, desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo, es más, he sido víctima del fraude electoral y la complicidad de los organismos electorales, he padecido eso" declaró el presidente de México ante las recientes confrontaciones que ha tenido el Instituto Nacional Electoral y Morena.

Estas palabras fueron respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a un cuestionamiento sobre dicho conflicto.

Además, López Obrador recordó como fue que en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, le robaron la victoria gracias a que el INE se hizo de la vista gorda, pese a las denuncias que se implementaron en su momento.

"Nos robaron la presidencia en el 2006, y en el 2012 estábamos pidiendo que se anulara la elección presidencial porque habían gastado mucho más del tope de campaña ¿Saben qué resolvió el INE? Que los que habíamos gastado más éramos nosotros, los que habíamos rebasado el tope campaña" reprochó Andrés Manuel López Obrador al INE segundos después de afirmar que este organismo electoral se prestaba a fraudes.

En ese sentido, argumentó que actualmente existen denuncias judiciales por las aportaciones de empresas extranjeras a las campañas electorales del 2012, cuando INE "no vio nada".

Entonces yo no tengo elementos para decir que son autoridades imparciales.

Un agradecimiento al expresidente Enrique Peña Nieto fue hecho por el presidente de México, por el hecho de no meterse en las elecciones del 2018, donde resultaría victorioso Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que se trató de un comportamiento que ojalá hubieran realizado el expresidente Vicente Fox y el expresidente Felipe Calderón.

Finalmente ofreció un mensaje donde pedía al INE que se comportara a la altura de las elecciones, respetando la libertad y la democracia, convirtiéndose así en verdadero juez electoral.

"Yo espero que recapaciten porque hasta las piedras cambian de modo de parecer y que ya actúen con rectitud, con integridad con legalidad, que se haga valer la democracia, que sean autenticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y la democracia".