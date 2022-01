AMLO afirma tener "testamento político" para garantizar continuidad de la 4T en caso de su muerte

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que cuenta con un "testamento político" en caso de fallecer durante su mandato en la titularidad de la Presidencia de la República de México.

Lo anterior luego de que el pasado viernes 21 de enero, el titular del Poder Ejecutivo Federal ingresara al hospital central militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a fin de realizarse un chequeo médico debido a la afección cardiaca que presentó años atrás.

En un video subido a su cuenta oficial de Twitter, el presidente López Obrador explicó en qué consiste el cateterismo cardíaco al que fue sometido el viernes, al tiempo que hizo de conocimiento público que, pese a que cuenta con el beneplácito de los médicos para realizar una vida normal, tiene un testamento político, cuyo objetivo es asegurar la gobernabilidad de la república mexicana en caso de morir antes de que acabe su administración.

Leer más: Qué bien hace AMLO al dar la cara y despejar dudas: Se alegra Salinas Pliego por buena salud del presidente

"Yo tengo un testamento político, no puedo (inaudible) un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿Cómo queda el país?, tiene que garantizarse la gobernabilidad", expuso el mandatario federal.

En este sentido, López Obrador dejó en claro que con los antecedentes de infarto que tiene, la hipertensión que padece y la intensidad que le impone ser el jefe de Estado mexicano, lo mejor para el país es garantizar la gobernabilidad.

No obstante, se mostró optimista acerca de su salud, asegurando que podrá terminar su mandato en 2024, como lo establece la Constitución mexicana, de ahí que manifestó su impaciencia por seguir recorriendo las 32 entidades federativas de la nación.

"Tengo unas ganas de regresar a las giras y esto me estaba deteniendo, entonces ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo y que hay presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico para llevar a cabo los cambios y la transformación", refirió.

Leer más: Con protesta frente a Palacio Nacional exigen libertad para el secretario del Senado detenido en Veracruz

Apenas esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a sus actividades como mandatario federal, ello tras haberse contagiado por segunda ocasión de Covid-19.