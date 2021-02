AMLO agradece a la Cámara de Diputados aprobación de reforma energética

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), agradeció a la Cámara de Diputados haber aprobado la iniciativa que él envió al Legislativo, para reformar las políticas existentes en materia energética.

Durante su conferencia matutina, AMLO aprovechó para enviar su reconocimiento s lao diputados, luego de que el día de ayer dieran luz verde a la iniciativa energética para ser enviada a la Cámara de Senadores para su análisis y posterior votación.

Aprovecho para agradecerle mucho a los diputados de que ayer se aprobó la reforma a la ley de energía eléctrica para fortalecer, así de claro, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, declaró AMLO.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel reconoció que la aprobación de la iniciativa no es del agrado de muchas personas, asegurando que hay quienes esperan que la CFE tenga el mismo nivel y peso en México que Iberdrola, empresa española que produce energías.

“Yo se que algunos no les gusta q, que quisieran poner a la CFE en el mismo nivel de Iberdrola, pero no es lo mismo, no es lo ‘mesmo’ que lo mismo, no se puede poner igual a Pemex que a Shell”, indicó Andrés Manuel.

El presidente hizo esta referencia debido a que la CFE y Pemex son empresas pertenecientes al Gobierno de México, mientras que Iberdrola y Shell empresas privadas extranjeras.

López Obrador recordó que la iniciativa, de aprobarse, podrá contribuir a que no vuelven a generarse apagones masivos en México, luego de una falla en el sistema nacional de electricidad y la restricción de gas natural enviado desde Texas, Estados Unidos.

Además de garantizar que el precio en la luz eléctrica no subirá y se podrá impulsar la producción eléctrica en los estados de la República.

Ahora la iniciativa pasara a los senadores.

Eliminación de subsidios

AMLO reveló que actualmente existen subsidios en la energía eléctrica a diferentes empresas, donde no se cobra el suministro, debido a la aprobación de la última reforma energética en el sexenio pasado.

Por ello, la nueva reforma propone terminar con estos subsidios para que todos paguen de manera justa y razonable la energía eléctrica consumida.

Además, Andrés Manuel agregó que los abogados que defienden a estas empresas pueden decir que es anticonstitucional pero eso lo va a resolver el poder judicial.

“México no es tierra de conquista, váyanse a robar a otra parte”, señaló el presidente López Obrador.