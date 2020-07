AMLO agradeció a Donald Trump por no haber tocado tema del muro fronterizo

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó en La Mañanera que el tema del muro fronterizo no se trato durante su visita a Donald Trump en la Casa Blanca.

AMLO aseguró que en la reunión celebrado sólo se habló sobre temas de interés para ambos, como las relaciones comerciales en torno al Tratado de Libre Comercio (T-MEC), que entró en vigor el pasado 1 de julio.

“Es un tema (el muro fronterizo) que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias”, declaró AMLO.

López Obrador agradeció a las autoridades de Estados Unidos por no traer a colación el tema del muro, pues era un tópico que no estaba dispuesto a discutir con Donald Trump.

No era este un tema que nosotros quisiéramos tratar, que no queremos este tratar. Agradecemos que no se haya abordado el tema en el público“, aseveró el mandatario.