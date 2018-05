Se manifiestan en contra de Morena en CDMX

Ciudad de México.- Un grupo de personas se manifestaron en contra de Morena en un mitin en San Andrés Mixquic, en Tláhuac, donde asistió la candidata a Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Alrededor de 100 personas cargaron hojas con los rostros del Delegado con licencia Rigoberto Salgado, del candidato de Morena a la Alcaldía Raymundo Martínez Vite y de René Bejarano, entre otros, con la leyenda "La pura mafia del poder".

Claudia Sheinbaum. Foto Agencia Reforma

También sostuvieron mantas con leyendas como "Somos productores, no políticos rateros, no te dejes engañar. Fuera Morena", y "los productores necesitan acciones, no palabras".

Algunos de los manifestantes cargaban mantas de la Unión Integral para el Fomento Agropecuario Y Sector Social A.C.

La candidata Claudia Sheinbaum se comprometió, antes de comenzar el mitin, a recibir a los manifestantes la siguiente semana para resolver sus exigencias.

En el lugar hubo más de mil personas, la mayoría que respaldaron a la morenista.

También estuvo presente Rigoberto Salgado, quien fue abucheado por los manifestantes cuando fue presentado y se mantuvo detrás de los candidatos de Morena en el templete.

Sheinbaum se comprometió a un sistema de comercialización de los productos elaborados el Tláhuac, aumentar de 200 millones a mil millones de pesos el apoyo a los productores del campo, al saneamiento del Valle Ameca y a un plan de reconstrucción de la localidad.