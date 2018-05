Javier Sicilia rechaza ofrecimiento de AMLO

Ciudad de México.- El escritor Javier Sicilia rechazó el ofrecimiento del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para ocupar un cargo en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Luego de que el tabasqueño lanzó la propuesta durante un foro con organizaciones y víctimas del delito, el morelense consideró que no cuenta con el perfil para integrase al organismo administrativo que ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

Javier Sicilia. Foto Agencia Reforma

"Yo no soy la persona idónea, yo soy una autoridad moral, un poeta, no soy la persona idónea para ocupar un cargo de esta naturaleza", expresó Sicilia.

En contraste, el sacerdote Alejandro Solalinde aceptó la propuesta de López Obrador para ocupar un cargo como responsable de la defensa de los derechos humanos en el próximo sexenio.

El fundador del albergue para migrantes "Hermanos en el Camino" sólo puso como condición que no se le pague un salario.

"Claro que sí porque es para México, con tal de que sea sin goce de sueldo. No cobraría porque lo donaría a las víctimas, a los más pobres. Yo no necesito el dinero, excepto para los gastos de transporte, pero no necesito sueldo, soy misionero. Sería un orgullo servir de esa manera a México", expresó Solalinde.

Sin embargo, el Artículo 130 de la Constitución establece que, en términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos.