López Obrador asegura que no conoce a Napoleón Gómez

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador también reveló que no conoce al dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, quien fue postulado por su partido como candidato al Senado por la vía plurinominal.

Reunido con empresarios de la American Chamber México, el aspirante fue cuestionado por la decisión de llevar al Congreso a personajes polémicos como Gómez Urrutia y la ex autodefensa de Guerrero, Nestora Salgado.

Andrés Manuel López Obrador.

¿Te ha apoyado Napoleón en tu campaña?, preguntó la moderadora Adriana Pérez Cañedo.

No, no lo conozco, nunca lo he visto, respondió el tabasqueño provocando risas y comentarios de los presentes.

Sin embargo, justificó la postulación de Gómez Urrutia y de Salgado al asegurar que han sido perseguidos por el Gobierno.

"Ellos han sido excluidos, fueron perseguidos. En el caso de Nestora, estuvo 2 años 8 meses en la cárcel", señaló.

El aspirante volvió a generar comentarios y murmullos cuando recordó que algunos de los héroes nacionales de este País, como Francisco I. Madero y Benito Juárez, también estuvieron en la cárcel.

En defensa de Gómez Urrutia, el tabasqueño sostuvo que no existe ninguna acusación vigente en su contra y que los críticos del sindicalista no están del todo limpios.

"No quiero hablar de los adversarios de Napoleón, que tampoco son blancas palomas", expresó.

Además de estos personajes, Morena registró en su lista nacional al Senado al ex panista Germán Martínez, a la ex ministra de la Corte Olga Sánchez Cordero y al ex Delegado en Cuauhtémoc Ricardo Monreal.