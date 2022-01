AMLO añora silencio y sumisión de periodistas: Loret de Mola

"Un país en el que los periodistas enfrenten cotidianamente sanciones, multas y litigios no es un ambiente propicio a la libertad de expresión. Menos lo es un país en el que v an 3 periodistas asesinados en este enero ", advirtió.

"O se está a favor de la transformación o se está en contra de la transformación del país", "Ustedes (que asisten a la mañanera) no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? lo que sucede ", son algunas de las frases de AMLO que citó el columnista.

"Las audiencias, es decir, los ciudadanos, son inteligentes y no necesitan que por obligación legal se les avise cuándo opina un periodista. En ningún país democrático existe un mandamiento legal parecido ", criticó el periodista.

En su columna de opinión publicada este martes 25 de enero, Loret de Mola dio un repaso a las advertencias de AMLO contra periodistas que no estén "a favor" de la 4T, a quienes les espera la "calumnia" por no militar son su causa.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.