AMLO anuncia nueva gira presidencial; visitará 2,700 sucursales del Banco del Bienestar

Ciudad de México.- De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador se compromete con los mexicanos al anunciar la próxima visita a las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar que existen en México. Durante el recorrido, encabezará asambleas con los promotores de los programas del Bienestar y Servidores de la Nación con el objetivo de analizar los programas y “aplicarnos a fondo para transformar”.

Durante la supervisión de programas sociales realizada este sábado en el estado de Chiapas, el presidente mexicano declaró que “apartará el tiempo” en su agenda para poder encabezar las citadas reuniones.

“Voy a apartar el tiempo para estar antes de que termine el gobierno en los 2 mil 700 puntos o sitios o lugares donde estén las sucursales del Banco del Bienestar y ahí me quiero reunir con todos los promotores, los que trabajan en las comunidades, para hablar con ellos y aplicarnos a fondo para transformar, porque tenemos que unirnos”, dijo.

“Pedirles que nos sigamos aplicando- Yo voy a seguir recorriendo el país y hago ese compromiso de visitar dos mil 700 pueblos donde estén instalados las sucursales del Banco del Bienestar”, añadió.

En compañía del gobernador Rutilio Escandón, el titular del Poder Ejecutivo alentó a los promotores de estos programas sociales a que eviten actitudes sectarias y autoritarias, pues argumentó que se debe de trabajar desde abajo para beneficiar a la población.

“Nada de sectarismo, nada de sentirnos jefes. ‘Yo tengo - ¿cómo decían los caciques antes?- mi gente, tengo mi gente’. No puedo decir malas palabras, pero bueno, eso ya no, hablando en términos coloquiales, ya no rifa, eso no es lo que importa. Ahora tenemos que trabajar juntos desde abajo y con la gente en beneficio de nuestro pueblo”, dijo.