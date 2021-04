AMLO anuncia que predios donde se realice huachicoleo serán expropiados

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló durante la conferencia Mañanera de este 09 de abril, que los predios donde se realice huachicoleo son expropiados por el gobierno y sin posibilidad de recuperación para quienes fueran los dueños.

Debido a que en la conferencia de este viernes se informaría sobre los aseguramientos de predios donde se realiza el robo de combustible, o huachicoleo como se le conoce en México, fue el que presidente de la República Mexicana dio a conocer detalles sobre las sanciones por este delito.

Andrés Manuel López Obrador comenzó detallando que se trata de un delito federal, y que las personas que lo realizan no tiene acceso a fianza, es decir, una vez son encontrados culpables, la sanción es privación de la libertad por parte del estado mexicano.

Sobre los predios o bodegas donde se llega a realizar el ilícito, o se encuentra evidencia de este, afirmó que son expropiados por las autoridades competentes para realizar las carpetas de investigación y posteriormente pasan a ser bienes de la nación.

López Obrador insistió por varios minutos en el tema, con el fin de informar a los dueños de predios o bodegas donde se realiza el huachicoleo, que una vez se confirme el delito dentro de su propiedad el bien dejará de ser suyo y pasará al estado sin posibilidad de recuperación.

"Los dueños de los predios deben de saber que si se encuentra bidones, si se encuentran instalaciones de tomas clandestinas en sus predios, se les aplica un proceso de confiscación, es decir, pasan esos predios a ser dominio de la nación, son bienes ya públicos".

"Que lo sepan, no es; yo rento, me pagan muy bien mi terreno, mi bodega. Sí la utilizan para cometer un ilícito se aplica la extensión de dominio, así se le conoce a este procedimiento, pero lo cierto es que es una expropiación, pasan esos bienes al dominio público".

"No hay ninguna posibilidad de recuperarlos, está muy claro el procedimiento, entonces que lo sepan, para que no piensen que van a estar cobrando la renta y que no sucede nada, si ellos no están involucrados, pero si sus predios se les quitan esas propiedades y pasan a formar parte del patrimonio nacional", declaró Andrés Manuel López Obrador sobre las consecuencias del huachicoleo.