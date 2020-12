AMLO anuncia que se investigará a Banco Azteca por desvíos en Créditos a la Palabra

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que realizará una investigación contra Banco Azteca, perteneciente a Grupo Salinas, por un supuesto fraude en la entrega de recursos a los ciudadanos en programas sociales como “Créditos a la Palabra” que otorga la Secretaría de Economía.

De acuerdo con la denuncia expuesta por un reportero durante La Mañanera de este 18 de diciembre, la Secretaría de Economía, responsable de administrar y repartir los recursos monetarios de los Créditos a la Palabra notifican a los beneficiarios que su recurso ha sido depositado a través de Banco Azteca.

Sin embargo, se han presentado varios casos en los que, al acudir a retirar el dinero depositado por el crédito otorgado por el Gobierno Federal, este ya no se encuentra en la cuenta bancaria depositado, a pesar de que el acreedor es notificado por llamada telefónica y a través de una carta.

Según lo informado, este caso se ha repetido en varios estados de la República como Puebla, Chiapas y Baja California, asegurando que ya existen denuncias ente las fiscalías correspondientes.

El presidente Andrés Manuel indicó que desconocía el tema y las denuncias reportadas sobre la desaparición de los créditos una vez que son depositados, indicando que dará de orden de estar muy pendientes sobre el destino de los recursos entregados en programas sociales.

Tenemos que hacer un seguimiento y estar muy pendientes para que no haya distorsiones, para que no se roben el dinero que es para la gente, en este caso vamos a hacer la investigación, no tenía yo elementos”, declaró AMLO.