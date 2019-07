AMLO anuncia que seguirá el Coneval, pero con austeridad

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Coneval continuará, pero con un plan de austeridad, donde el titular de dicho Consejo ganará 90 mil pesos mensuales, en vez de 200 mil.

"Antes el director del Coneval ganaba 200 mil pesos mensuales, ayer lo dije. Ahora ya que nadie puede ganar más que el Presidente (de México) el sueldo es de 90 mil pesos.

"No había vinculación con la gente, estos servidores públicos no tienen comunicación con el pueblo, no conocen las comunidades. Imagínense un instituto encargado de evaluar la pobreza, donde los representantes no conocen las regiones", comentó López Obrador en conferencia matutina.

El Mandatario también opinó respecto a la declaración que dio el director de Coneval a Proceso, revista que calificó como conservadora y amarillista.

"Ayer de nuevo Proceso le atribuye la declaración de que estoy incumpliendo mi compromiso de atender a los pobres, porque va a haber austeridad en el Coneval".

Cómo estará la manipulación, que el mismo señor del Coneval aclaró diciendo que habían manipulado la declaración, cuando hablo de amarillismo me refiero a eso, el sacar de contexto una declaración y destacar lo alarmista, agregó.

Informó que para la dirección del Consejo se nombró a un académico de la UNAM, José Nabor Cruz, quien recibirá el ajuste de sueldo de 90 mil pesos mensuales.

"Va a haber austeridad, y que ya se entienda que la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre", agregó AMLO.