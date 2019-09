AMLO anuncia que su gobierno no investigará a ex presidentes

México.- A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado sobre indagatorias al priista Enrique Peña Nieto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que no se investiga a ninguno de los ex Mandatarios federales.

No hemos cambiado, la opinión es la que hemos expresado en varias ocasiones, nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación en contra de ex Presidentes, aseveró.

"No hay ninguna investigación en curso, lo que pasa es que hay procesos judiciales que se estaban transitando y aparejados a esos procesos aparecen declaraciones o solicitudes para que declaren ex presidentes, pero eso lo define, en este caso, la Fiscalía. Nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación contra ex Presidentes".

El Mandatario reiteró que sólo apoyaría las pesquisas contra sus antecesores en caso de que los ciudadanos así lo pidan en una consulta pública.

Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón. Foto: Especial/gob.mx

Sin embargo, insistió en que ese ejercicio no podrá llevarse a cabo hasta que el Congreso apruebe la reforma al artículo 35 de la Constitución para eliminar las trabajas impuestas a ese ejercicio de democracia participativa.

"Sólo en el caso de que se lleve a cabo una consulta, eso fue lo que plantee y que lo soliciten los ciudadanos. Mi postura fue desde el principio el que se actúe pensando hacia adelante, que pongamos un punto final a la noche oscura del neoliberalismo y que pensemos hacia adelante", refirió.

"Queremos que quiten todas esas trabas y, una vez que se reforme el articulo 35, y que puedan llevarse a cabo estas consultas, si los ciudadanos lo solicitan y quieren que se juzgue a los ex presidentes, se garantiza ese derecho. En mi caso, yo, claro, solo contaría un voto, me manifestaría y votaría por el punto final, porque no quiero que nos empantanemos, sino que limpiemos al País como lo estamos haciendo".

López Obrador dijo que la venganza no es su fuerte, por lo que su intención es que sólo se castiguen los actos de corrupción e ilegalidades cometidos a partir de que inició su mandato, pero no en el pasado.

"Lo que queremos es que no haya justicia y que aplique lo del punto final para los que se fueron, no para nuestro caso, que queremos que en el caso nuestro se nos juzgue, que se eliminen los fueros y que se pueda juzgar al Presidente en turno", agregó.

"Envié la iniciativa al Congreso, voy a seguir demandando que desaparezcan los fueros".