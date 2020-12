AMLO apoyará a damnificados de Tabasco con enseres hasta marzo por periodo electoral 2021

Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los enseres domésticos para los damnificados por las inundaciones de Tabasco sólo podrán ser entregados hasta el mes de marzo, ya que en los meses siguientes dará inicio el proceso electoral de 2021.

En La Mañanera de este viernes, previo a su gira por Tabasco, AMLO informó que viajará a su natal Tabasco para presentar junto al gobernador Adán Augusto López el plan de apoyo a damnificados, por lo que brindarán una conferencia de prensa desde el hangar del Aeropuerto Internacional "Carlos Rovirosa Pérez". (AMLO anuncia que se investigará a Banco Azteca por desvíos en Créditos a la Palabra)

El mandatario de México señaló que allí informará a la población sobre el avance que se tiene en entrega de apoyos de 10 mil pesos para la limpieza de las viviendas afectadas por las inundaciones, pero además adelantó que se aproxima la entrega de enseres domésticos.

A este respecto, Andrés Manuel indicó que, para no violar la ley electoral, los enseres sólo podrán ser entregados hasta marzo, y no será posible entregarlos todos para entonces.

Vamos a halar de eso (entrega de enseres), porque no vamos a poder, esto es lo que quiero informarles allá, no vamos a poder tener todos los enseres para marzo, ya no podemos entregar en abril ni en mayo, porque hay elecciones. Hasta marzo tenemos como límite", dijo.