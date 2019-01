AMLO apoyará investigación del asesinato de Javier Valdez

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que va a "apoyar en toda la investigación" para dar con los asesinos del periodista Javier Valdez, cuyo caso salió a relucir durante el proceso contra el narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán en Nueva York.

"Nosotros vamos a apoyar en toda la investigación, todo lo que esté de nuestra parte", dijo López Obrador en una conferencia de prensa a la que asistió la viuda de Valdez, Griselda Triana.

El miércoles, el narcotraficante Dámaso "Licenciado" López, testigo clave dentro del proceso de Guzmán, dijo ante la corte en Nueva York que los hijos del Chapo ordenaron el asesinato de Valdez, colaborador de la AFP, tras la publicación de una entrevista con la que ellos no estaban de acuerdo.

El periodista Javier Valdez fue asesinado el pasado 15 de mayo del año 2017 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Foto: EL DEBATE

Sin embargo, hay hipótesis que apuntan que fue López o uno de sus aliados quien ordenó el asesinato de Valdez tras concederle la entrevista, por juzgar que en la publicación se daba una imagen negativa de su hijo, Dámaso López Serrano, "Mini Lic".

"A mí no me importa de qué organización criminal vino la orden", dijo la esposa de Valdez, al exigir a las autoridades mexicanas que "no descarten ninguna línea de investigación en cuanto a la autoría intelectual de los asesinos de Javier".

"Está muy claro que lo asesinaron por su trabajo porque no les gustó lo que se publicó. Aquí lo importante es dar con los personajes que dieron la orden para que haya justicia (...) ¿quién dio la orden?, ¿quién está mintiendo? y ¿quién tiene la razón?", subrayó Triana.

Valdez, especialista en narcotráfico y cofundador del semanario de Ríodoce de Sinaloa, fue asesinado a balazos en Culiacán el 15 de mayo de 2017. Tenía 50 años.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía

Antes del crimen, investigaba las pugnas en el cártel de Sinaloa tras la captura de su fundador el Chapo en enero de 2016.

"Todas las líneas de investigación serán abordadas hasta encontrar las razones y los culpables del asesinato", aseguró por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez.

"Fuera del proceso que se desarrolla en las cortes de Nueva York tenemos el firme propósito de llegar a la verdad, hacer justicia y dar castigo a los responsables de este y otros crímenes de periodistas", añadió.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 100 comunicadores asesinados desde el 2000, en crímenes que permanecen impunes en su inmensa mayoría.