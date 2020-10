AMLO asegura que Estados Unidos no tiene control en México sobre materia energética

Coahuila.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró este sábado desde su gira por el estado de Coahuila que ni Estados Unidos, ni Canadá tienen control sobre las decisiones en materia energética en México, ante las quejas del Senado de Estados Unidos en la Casa Blanca.

AMLO indicó que no dará marcha al plan del Gobierno Federal para rescatar a las paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante las peticiones del Estados Unidos al indicar que México está faltando a lo establecido en el Nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (T-MEC).

Decirles a quienes están defendiendo la política neoliberal que no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)", declaró Andrés Manuel durante su visita a la Central Termoeléctrica José López Portillo.

AMLO respondió este sábado que en 2018, cuando era presidente electo, forzó que se detuvieran las negociaciones del T-MEC hasta que se quitó un capítulo que "comprometía nuestra soberanía nacional" en materia energética.

Hace como dos días apareció un documento firmado por legisladores de Estados Unidos quejándose de la política energética que estamos aplicando en nuestro país. Quiero tratar el asunto con mucho respeto hacia ellos. Solo aclarar que en esta materia (...) no hemos suscrito ningún acuerdo comercial con el Gobierno de Estados Unidos o de Canadá", expresó.

Desde que asumió la presidencia de México, Andrés Manuel ha implementado planes para recatar a Pemex y la CFE, tratando e vitar que empresas extranjeras como Iberdrola acaparen el mercado de las energías en México, impulsando el desarrollo de las paraestatales.

Por eso, este sábado dijo que es "motivo de orgullo y satisfacción" que los congresistas estadounidenses señalen que el Gobierno mexicano está "empeñado" en rescatar estas empresas.

¿Cuál es la función del Gobierno? ¿Proteger los intereses privados? ¡No! Los únicos negocios que deben importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles", reivindicó.