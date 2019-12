AMLO asegura que Genaro García Luna "va a hablar"

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública detenido en Estados Unidos, va a hablar "en cuestión de tiempo" sobre los delitos que se le imputan.

"Todo eso es cuestión de tiempo, es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar porque si no dice nada, oculta cosas, pues va a ser mayor la pena, si es presunto responsable, este es un mecanismo, lo usaron para lo de Odebrecht", dijo.

Yo no recomiendo nada, que cada quien actúe con responsabilidad, que cada quien asuma su responsabilidad, no nos adelantemos, vamos a esperar, es lo mejor, es un juicio, no nos adelantemos.