AMLO asegura que INE no quiere que hable de democracia en La Mañanera

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE), busca que no se hable de democracia en La Mañanera, además de seguir acusando a la institución de querer censurar su conferencia matutina.

AMLO indicó que el INE está dispuesto a cancelar La Mañanera, por ellos buscan limitar los temas que el presidente pueda tocar durante la transmisión de lunes a viernes.

“Quieren que no haya mañaneras, o que esté limitada mi participación, que solamente hable de algunos temas, que yo no hable de la democracia, la democracia es sinónimo de libertad, entonces no quieren que yo hable de eso”, declaró AMLO.

El presidente López Obrador dijo que el pretende que en sus conferencias se exponga a los ciudadanos a realizar unas elecciones limpias, sin fraudes, ni ventas de votos sin embargo el INE no está de acuerdo en que se hable sobre estos temas.

AMLO acusó abiertamente de una clara censura sobre las conferencias matutinas por parte del INE, informando que ya se había interpuesto una queja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que trate el asunto y se pueda determinar la situación de La Mañanera.

Así, el mandatario pidió atender pronto la situación para conocer los temas que puede y no tocar durante las transmisiones.

Ya presentamos un recuso de inconformidad al tribunal porque es una censura abierta, descara, además es un atentado a la libertad, pero haber que resuelve el tribunal”, mencionó Obrador.

De proceder la medida del INE sobre la conferencia del presidente Andrés Manuel, a partir de este 4 de abril las transmisiones de La Mañanera serían restringidas en algunos estados de la República mientras se realiza el proceso electoral.

Sería hasta el 6 de junio del 2021, al término de las elecciones, uno de los comicios más transcendentes en la historia de México, cuando la conferencia volvería a ser normalizada, de acuerdo a las medidas del instituto electoral.

