AMLO asegura que Jaime Cárdenas no quiso acabar con la corrupción en el Indep

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró en La Mañanera que Jaime Cárdenas, quien acaba de renunciar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), dejó la dependencia porque no quiso combatir la corrupción que existía dentro del organismo.

AMLO fue cuestionado durante la conferencia matutina, luego de que Cárdenas revelara supuestos actos de corrupción a su salida del Indep, indicando que le faltaron ganas para combatir este tipo de delitos.

Era lo que tenía que hacer Jaime (Cárdenas), pero no le entró. Ayer hablábamos que para ser un servidor en un proceso de transformación se necesitan ganas, convicciones y arrojo y no rendirnos. Ayer dije que el que se aflige se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, nos inmovilicemos y no hagamos nada”, declaró Andrés Manuel.