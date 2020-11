AMLO asegura que Joe Biden entendió su postura ante negativa de conversación

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró durante su conferencia matutina que el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ya entendió la postura del Gobierno de México ante su triunfo sobre Donald Trump en las elecciones.

AMLO fue cuestionado durante La Mañanera sobre el acercamiento que el equipo de Joe Biden tuvo para mantener una conversación con él, misma que se negó a entablar, pues reiteró que no fijará una postura ante los comicios de Estados Unidos hasta que no se emita un resultado oficial por parte del Colegio Electoral, que determine al candidato demócrata como el presidente electo.

El mandatario aseguró que su gobierno no intervendrá en política exterior, interponiendo una opinión o postura sobre lo que sucede en otros países, sin embargo dijo que muchos políticos mexicanos no han entendido el respeto a políticas externas.

Los que no lo han entendido y están generando mucho ruido, son nuestros adversarios aquí y algunos diplomáticos sin principios que no entienden la política exterior", declaró AMLO.

López Obrador indicó que de emitir una postura o poner en contacto con el equipo de Joe Biden es intervenir en la política de Estados Unidos, recordando que su administración tiene presente la Doctrina Estrada.

Además, aseveró que él no fijar una postura no pude traer represalias al Gobierno de México, porque sólo se están respetando las políticas internas del país.

Si no reconocemos van a haber represalias, no. No tiene por qué haber represalias, porque nos estamos apegando a nuestra política de principios. No somos colonia, somos libres. El gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero".