AMLO asegura que Loret de Mola está ofuscado por inversión del Tren Maya en Palenque

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que el periodista Carlos Loret de Mola, se encuentra ofuscado por la inversión que el Gobierno Federal está haciendo en el Tren Maya por el especial tramo que conectará a Palenque, Chiapas, con la ruta.

AMLO hizo estas declaraciones luego de que Carlos Loret de Mola asegurara que era una estrategia del gobierno de Obrador, es incluir Palenque en las inversiones del Tren Maya para que “La Chingada”, rancho propiedad del Presidente ubicado en la zona, se vea beneficiado.

Sin embargo, Andrés Manuel aseguró que o es el caso, pues en diferentes ocasiones ha expresado que su móvil no es el dinero, ni obtener beneficios personales al ser el presidente de México, como han señalado diferentes autores, entre ellos Loret de Mola.

“Es Reforma y Universal, y los conductores de radio, televisión; Loret de Mola, que dice que el Tren Maya se está haciendo para que yo gane dinero, para que haya plusvalía en la quinta de Palenque. O sea, están muy, muy ofuscados”, declaró AMLO.

López Obrador recorsó que el terreno de 12 mil metros cuadrados del rancho “La Chingada” le fueron heredados de sus padres, y no pretenden sacar provecho del Tren Maya que a trazado un tramo de su ruta por Palenque, Chiapas.

“Repito esto que es muy interesante, lo de Loret de Mola, que el Tren Maya era para que aumentara de precio la quinta donde vivo, en Palenque, son 12 mil metros cuadrados, una casa que era de mis padres; entonces, que todo lo que estamos haciendo allá es para que yo saque provecho económico”, aseveró el jefe del Federal.

No le ha quedado claro al señor Loret de Mola que yo no lucho por dinero, no me importa el dinero, nunca me ha interesado el dinero. Yo lucho por ideales, yo lucho por principios”, agregó AMLO.