AMLO asegura que México recuperará la Categoría 1 en aviación de la FAA

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México va a recuperar la Categoría 1 en aviación, cuando ya se solicitó a la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), el reincorporo.

Desde el púlpito de Palacio Nacional, AMLO destacó que existen intereses dentro de la destitución de México en aviación, sobre todo por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

"Se está haciendo una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos y espero que no vaya a haber ningún problema. Desde luego se aprovechan, hay muchos intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en Texcoco, no se les pasa todavía el enojo", declaró el jefe de Ejecutivo.

Andrés Manuel destaco que parte del informe de Estados Unidos, tiene un trasfondo politiquero, por la campaña que se mantiene en contra de su gobierno.

"Ya se volvieron especialistas en todo, de repente comenzó una campaña de los riesgos en el actual aeropuerto de la Ciudad de México, de los despachadores, que son profesionales, incluso campañas para decir a los pasajeros que si había demora en pasar la aduana era culpa mía, era culpa de que la Secretaría de Marina estaba trabajando en el aeropuerto, etcétera, etcétera, pero bueno estamos buscando dar respuestas a todas las peticiones que nos hacen", indicó.

"Debe también tomarse en cuenta que no todas las organizaciones internacionales son honestas, en todos los ámbitos.

"Cuando se estaba discutiendo lo del espacio aéreo y decían que no podía mantenerse el AICM ni el de Santa Lucía, al construirse el nuevo aeropuerto, porque había invasión del espacio aéreo, la asociación más famosa del mundo estaba actuando de manera facciosa, no profesional.

"Me acuerdo que en ese entonces nos mandaron un dictamen, como a las 3 de la mañana, unas horas antes de que nosotros diéramos a conocer cuál e iba a ser la postura, si continuábamos o no con la construcción del aeropuerto de Texcoco".

Te recomendamos leer:

¡Es una exageración! Niega AMLO aumento en el costo total de refinería Dos Bocas

¿Fractura en el PRI? Loret de Mola exhibe cómo 'Alito' Moreno bateó a priistas que le pidieron renunciar

Propondrá AMLO plan antiinflacionario conjunto a Joe Biden en próxima visita

López Obrador pidió no dejarse apantallar pues siempre hay intereses de grupos empresariales.

"Entonces, no dejarnos apantallar porque, por lo general, siempre están los intereses de grupos empresariales, financieros. Aquí lo más importante es actuar con honestidad, respetar el Estado de Derecho, que haya libertades y desde luego no permitir la corrupción y hacer valer la justicia", agregó.