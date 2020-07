AMLO asegura que Villacero propuso regresar 200 mdd por caso 'Agronitrogenados' de Emilio Lozoya

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó en La Mañanera que el empresario Julio Villarreal, presidente de Grupo Villacero, planteó regresar al gobierno de México 200 millones de dólares (mdd) por el caso de Nitrogenados en el que se acusa a Emilio Lozoya por venta por sobreprecio la empresa Agronitrogenados, empresa de fertilizantes.

Andrés Manuel aseguró que la propuesta de Julio Villarreal está en función de pagar al Gobierno de México los 200 mdd como reparación de daños, pues Agronitrogenados fue vendida por Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, a Pemex cuando Emilio Lozoya era director de la petrolera, quien a su vez vendió acciones a Villarreal.

Sin embargo, AMLO mencionó que el juicio en el caso Nitrogenados seguirá su curso si no regresan este dinero, pues considera que fue un robo a la nación.

Si no devuelven el dinero, el juicio sigue adelante como está establecido, como como está contemplado”, aseguró.

López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo todo lo posible para aclarar los casos de corrupción, como el de Lozoya, para que el pueblo de México conozca la verdad y sepa cómo los altos funcionarios realizaban los tratos para obtener ganancias a su favor.

“Nos interesa que se conozca la verdad, que el pueblo sepa del modus operandi, la forma en que saqueaban al país, o como se deba a la impunidad, como llegamos a extremos de que se hacían estos negocios arriba o como se llegó al extremo de que la seguridad pública estaba con García Luna que estaba de acuerdo con una de las bandas del crimen organizado, la verdad para que no haya repetición”, declaró el mandatario.

Además, agregó que la Fiscalía,en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard, están trabajando para localizar los bienes que los diferentes presuntos autores de corrupción (como César Duarte exgobernador de Chihuahua, García Luna procurador de justicia durante el sexenio de Felipe Calderón, entre otros) adquirieron en el extranjero con dinero obtenido de manera ilícita, para recuperar las propiedades a nombre del estado mexicano.

En el caso del señor Lozoya, y en otros casos, el ex gobernador de Chihuahua (César) Duarte, García Luna, no sólo es hacer justicia, que no haya impunidad, sino también recuperar bienes del pueblo de México, bienes de procedencia ilícita, declaró AMLO.