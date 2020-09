AMLO asegura que acabará con la toma de casetas para recuperar Autopista Tepic-Mazatlán

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anticipó en La Mañanera que su gobierno actuará con elementos de la Guardia Nacional para recuperar las casetas en las autopistas de México que han sido tomadas, destacando el caso de las casetas de la Autopista Tepic-Mazatlán, la cual podría ser recuperada esta semana.

AMLO aseguró que las medidas que ha implementado su gobierno están sirviendo y van a intensificarse para acabar con el “huachicol” de las autopistas, pues hasta el momento, el Gobierno Federal ha estimado pérdidas en el cobro de casetas hasta por 7 mil 19 millones de pesos.

“Ya no se permite y estamos en un plan para ir recuperando todas las casetas. Qué bien que me haces esta pregunta porque, miren, parece que hasta nos pusimos de acuerdo. Eso es lo que llevamos recuperado, 7 mil millones de pesos, es bastante, son 7 mil millones de pesos que se perdían. Es como el huachicol”, declaró López Obrador.

Las casetas de la Autopista Tepic-Mazatlán fueron tomadas por campesinos, quienes exigen el pago justo de sus tierras. Este conflicto se ha alargado por casi dos años, el cual parcialmente tomó las 11 casetas del tramo carretero, sin embargo se espera que esta semana sean recuperadas las casetas.

Aprovecho para decirles a quienes están tomando estas casetas que ya se terminó este asunto completamente irregular porque tenemos una denuncia presentada por las empresas, que no pueden recuperar lo que invirtieron cuando les entregaron las concesiones, cuando hicieron las carreteras porque están tomadas”, dijo el mandatario.

AMLO informó que desde que se comenzó a accionar sobre la problemática de la toma de casetas, se ha evitado el desvío de 4 mil 656 millones de pesos en las casetas de Tlalpan y Tepoztlán mediante un operativo que inició el 28 de junio de 2019; 2 mil 281 millones de pesos en las casetas de Baja California y Palmillas, con el plan que arrancó el 6 de septiembre del 2019; y 82 millones de pesos gracias al Operativo Caseta Segura Sonora, que inició el 16 de enero de 2020.

Por otra parte, Andrés Manuel aprovechó el tema para hacer un llamado también a los manifestantes que toman las vías férreas para bloquear el paso de los trenes de carga, tal es el caso en el estado de Michoacán, donde integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mantienen bloqueadas las vías del tren.

Nosotros no vamos a reprimir y que no se dejen manipular, que sean causas justas por las que se proteste, nosotros por qué protestábamos, porque nos hacían fraude o en defensa de la justicia, pero no protestar para sacar dinero, negociar, le llamaban, líderes corruptos, líderes nylon”, refirió AMLO a integrantes de la CNTE.